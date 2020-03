Jacek Nizinkiewicz: Nowego otwarcia w TVP nie będzie

Prezydent, a formalnie Rada Mediów Narodowych, zdecydował o odwołaniu Jacka Kurskiego z funkcji prezesa TVP. Negocjacje dotyczące podpisania ustawy o rekompensacie dla mediów narodowych trwały do ostatniej godziny. Andrzej Duda nie wyjaśnił Polakom, dlaczego Kurski powinien odejść i jakie błędy popełnił. Pytanie, co formalnie głowa państwa ma do odwołania szefa telewizji publicznej? Dlaczego prezes TVP podczas wywiadu w TVP oddał się do dyspozycji prezydenta (sic!), skoro odwołać może go Rada Mediów Narodowych? Art. 9.1. ustawy o RMN mówi: „W pełnieniu swojej funkcji członek Rady jest niezależny i powinien kierować się dobrem publicznym". Prezydent prawnie nie mógł odwołać, czy wpływać na odwołanie, prezesa TVP.

Poniżej dalsza część artykułu