Zuzanna Dąbrowska: Opozycja - Prawy do Lewego, Lewy do Prawego

Według opublikowanego w poniedziałek przez „Rzeczpospolitą" sondażu preferencji partyjnych, przeprowadzonego przez IBRiS, opozycja wygrywa z PiS, zarówno budując wspólną listę, jak i – bardziej wyraźnie – kiedy stworzyłaby dwa bloki. Możliwe są też inne warianty – np. że każdy idzie osobno albo partie układają się w trzy bloki lub skład wspólnych list jest mniej oczywisty – np. Szymon Hołownia z Lewicą. To już kolejne badanie, które wskazuje, że przy spadku notowań PiS (jeśli oczywiście będzie to stała tendencja) do ok. 32–35 procent opozycja jest w stanie zgromadzić odpowiednie siły, by procentowo z PiS-em wygrać, nie brudząc sobie przy okazji rąk flirtem z Konfederacją. Inną sprawą jest, co zrobi z takim zwycięstwem system d'Hontda, który zawsze premiuje zwycięzcę, a przede wszystkim jakie rozstrzygnięcie wybiorą dzisiejsi niezdecydowani – zostaną w domu, wrócą do PiS czy przerzucą głosy na opozycję? Ogromne znaczenie ma też to, czy nikt się w tej grze nie omsknie pod próg wyborczy, np. PSL, którego głosami pożywiłby się wtedy w pierwszej kolejności PiS.

Poniżej dalsza część artykułu