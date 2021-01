Jacek Nizinkiewicz: Trump buduje swój mit

Donald Trump nie potrafi zaakceptować wyniku wyborów prezydenckich. Obecnie urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych dopiero 7 stycznia zapewnił, że 20 stycznia przekaże władzę Joe Bidenowi. Jednak jeszcze tego samego dnia mówił publicznie o sfałszowanych wyborach i wyborach, które „zostały nam skradzione". Trump nie odwodził swoich zwolenników od wdarcia się do siedziby Kongresu USA, który miał ostatecznie potwierdzić ważność wyborów prezydenckich. Apelował jedynie o pokojowe zachowanie. Protestujący starli się z policją, doszło do użycia gazu. Posiedzenie Kongresu zostało przerwane. W wyniku starć zginęły cztery osoby, a ponad 50 zostało aresztowanych. Czy musiało do tego dojść? Z politycznego punktu widzenia musiało.

Walka o inną pamięć

Donald Trump buduje mit tego, który stoi za wykluczonymi. „Obalony" przez elity polityczne, z których on sam się nie wywodzi, którym jako jedyny potrafił się postawić. Mit prezydenta, którego dopadła niesprawiedliwość społeczno-polityczna jak wielu jego rodaków. Niepogodzony z porażką zawsze musi znaleźć winnego. Trump wskazuje winnych palcem: „Joe Biden wygrał wybory prezydenckie, gdyż zostały one sfałszowane". Trump wskazuje, że to Amerykanie zostali oszukani, mimo że nie ma na to dowodów, a dotychczasowe zostały wykluczone. Przez długie tygodnie po wyborach Trump pracował nad wtłoczeniem w świadomość społeczeństwa, że doszło do zamachu na demokrację. Bez względu na to, jak skończy się kariera 45. prezydenta USA, część Amerykanów będzie żyła w przekonaniu, że Biden to uzurpator, reelekcja należała się Trumpowi, a ich głosy zostały zmielone. Trump zasiał ziarno spiskowej teorii dziejów, które skutecznie zakiełkowało. Nie on pierwszy, nie ostatni.