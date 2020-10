Michał Kolanko: Długi marsz Trzaskowskiego

Trzaskowski chce ruszyć w teren, zbierać informacje i przygotowywać przestrzeń dla współpracy opozycji. To dobry kierunek, bo opozycji bardzo brakuje informacji na podstawie których powstałyby propozycje dla wyborców – i to nie na „teraz” ale wyprzedzając trendy społeczno-polityczne. Tak by w 2023 pokazać program który wychodzi naprzeciw temu, co dzieje się w Polsce. Do tego Trzaskowski potrzebuje jednak zasobów, by to robić. Oparcie na prezydentach miast to początek. Bo by mieć profesjonalne analizy, think-tanki, budować narzędzia do przekonywania wyborców – zwłaszcza poza bastionami opozycji – potrzeba zasobów, czasu, energii i konsekwencji. Bez tego ten „długi marsz” do zwycięstwa będzie trudny. Już Napoleon powiedział, że do prowadzenia wojny potrzebne są trzy rzeczy: „Pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze”. Ruch Trzaskowskiego może pójść droga Szymona Hołowni, który opiera się m.in. na datkach swoich zwolenników.

Do tego będzie jednak potrzebne przekonanie jego zwolenników, że takie wsparcie ma sens. Wiele zależy od tego, jak realizowane będą pierwsze konkretne inicjatywy zapowiedziane w sobotę, jak zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy o wyrównaniu subwencji edukacyjnej. Do tego jest jeszcze kwestia ułożenia relacji z Platformą Obywatelską.

Chociaż ruch nie będzie bezpośrednia konkurencja dla partii, to jest jasne, że działacze PO będą spoglądać na to, co robi Trzaskowski. Struktura jego projektu ma być maksymalnie płaska, zupełnie inna od tego, jak działają i wyglądają partie polityczne. W relacji z PO jednak pewnego rodzaju wyścig o „lepsza jakość” (jak to ujął prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak) może paradoksalnie pomóc w jej budowaniu. Nie musi być destruktywny. A fakt, że liderami partii, klubu i ruchu społecznego są politycy (Budka, Tomczyk i Trzaskowski) z tego samego

środowiska, będzie ułatwiał współpracę i koordynację.