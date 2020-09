Łepkowski: Życie na Wenus? Ostrożnie z wnioskami

Królewskie Towarzystwo Astronomiczne ogłosiło, że na Wenus znaleziono rzekome dowody na istnienie życia na tej planecie. Choć internet okrzyknął to przełomem w poszukiwaniu ET, obecność fosforowodoru w górnych warstwach atmosfery może oznaczać jedynie początek pewnych procesów organicznych.

- Nie mówimy, że to musi być oznaka życia - podkreśla profesor Jane Greaves – mówimy jedynie, że to możliwy znak życia.

Piekielna siostra Ziemi

Na pierwszy rzut oka planeta Wenus wydaje się miejscem idealnym do rozwoju życia. Ma przecież masę i rozmiar zbliżone do Ziemi. Jest jednak światem wyjątkowo nieprzyjaznym dla procesów biologicznych. Na powierzchni planety panują ekstremalne warunki: temperatura powierzchniowa 467 °C i ciśnienie 9,3 MPa, porównywalne jedynie do takiego jakie panuje w wodzie na głębokości ok. 1 kilometra. Te warunki ciśnieniowo-termiczne utrzymują się do wysokości ok. 50-60 km nad powierzchnią planety.

Atmosfera Wenus to miejsce w którym nigdy nie chcielibyśmy się znaleźć. Wypełniają ją chmury kwasu siarkowego, nieustannie mieszane przez potężne wiatry wiejące z szybkością 100 m/s. Te czynniki bez wątpienia nie sprzyjają istnieniu życia nawet w jego najprostszej postaci. Do tego dochodzi jeszcze jedno uwarunkowanie, które jest zabójcze dla wszelkich organizmów – promieniowanie kosmiczne. Wenus nie generuje własnego pola magnetycznego co oznacza, że nie posiada zabezpieczenia przed wiatrem słonecznym – strumieniem naładowanych cząstek wyrzucanych podczas rozbłysków na Słońcu. Wysokoenergetyczne promieniowanie nieustannie docierające do Wenus ze Słońca, a także z centrum naszej galaktyki i przestrzeni kosmicznej nie pozwala na przetrwanie nawet największych ekstremofili. Co prawda takie niesporczaki są zdolne znieść 1000 razy silniejsze promieniowanie jonizujące niż jakiekolwiek inne zwierzę, ale stała ekspozycja na promieniowanie kosmiczne i warunki panujące na Wenus bez wątpienia zabiłyby w krótkim czasie nawet tego uroczego supermena bezkręgowców.