Na Wenus znaleziono znacznik obecności życia

Fosforowodór (fosfina, PH3) to nieorganiczny związek chemiczny zbudowany z fosforu i wodoru. W czystej postaci to bezbarwny i pozbawiony zapachu gaz, skrajnie toksyczny.

Jak w poniedziałek poinformowało Królewskie Towarzystwo Astronomiczne, fosfinę odkryto w atmosferze Wenus. Wyniki badań opublikowano na łamach "Nature Astronomy".

Szefowa zespołu badawczego, który dokonał odkrycia, prof. Jane Greaves z Uniwersytetu w Cardiff powiedziała, iż istnieją sugestie, że na Wenus formy życia mogą istnieć w chmurach. Profesor dodała, że w wysokich chmurach, ok. 50 km nad powierzchnią planety, jest "stosunkowo ciepło" (ok. 20 stopni Celsjusza), ciśnienie wynosi ok. 1000 hPa, a atmosfera jest kwaśna. - Dlatego uważamy, że to możliwy habitat - stwierdziła Greaves.



Wyjaśniła, że odkrycie fosforowodoru zostało dokonane przy użyciu radioteleskopów znajdujących się na Hawajach oraz w Chile.

Pytana, czy jest pewna, że na Wenus odkryto fosfinę, prof. Greaves powiedziała, że wyniki badań jednoznacznie na to wskazują.

Skąd wzięła się fosfina w atmosferze Wenus? - Na Ziemi wytwarzana jest albo w procesie przemysłowym, albo przed mikroby, np. bakterie beztlenowe - powiedziała profesor. Czy za obecność fosfiny w atmosferze Wenus mogą odpowiadać mikroorganizmy?

- Niezwykle ciężko jest wytłumaczyć obecność fosfiny bez życia, ale uważamy, że życie miałoby poważne problemy z niezwykle kwaśnym środowiskiem chmur na Wenus. Na Ziemi znamy naprawdę wytrzymałe formy życia, jak bakterie, które mogą przetrwać w ok. 5-proc. roztworze kwasu; to niezwykłe osiągnięcie. Na Wenus chmury są w 90 proc. kwaśne. Nie znamy łatwej metody przeprowadzenia eksperymentu, który mógłby pokazać, czy forma życia jest w stanie przetrwać w takich warunkach - mówiła profesor.

- Czy na Wenus naprawdę jest życie? Mam nadzieję, ale nie możemy jednoznacznie odpowiedzieć, biorąc pod uwagę wyniki, którymi na razie dysponujemy. Może jedyne, co pozostaje, to wysłanie statku kosmicznego (na Wenus - red.) w celu pobrania próbek i sprawdzenia, czy będą w nich formy życia - stwierdziła autorka badania.