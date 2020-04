Sondaż: Wybory w maju? Frekwencja najniższa w historii

W mediach społecznościowych aż roi się od wpisów wzywających polityków do tego, by natychmiast przestali się zajmować wyborami, bo epidemia niesie prawdziwe problemy i dramaty, a wybory nikogo dziś nie obchodzą. To zrozumiałe apele. Tyle że po to, by się wyborami nie zajmować, trzeba najpierw się nimi zająć bardzo szybko – i doprowadzić do ich przełożenia. Dyskusja o tym, jak to zrobić, to obowiązek polityków, taką mają robotę. Muszą tak projektować rzeczywistość polityczną, by można było sobie poradzić ze skomplikowanymi sytuacjami i przeciwdziałać zagrożeniom. I z tego trzeba ich rozliczać.