Jacek Nizinkiewicz: PiS hoduje ugrupowanie buntu

Władza zajmuje się sama sobą. Ślimaczy się wdrażanie w życie nowych zapisów tarczy antykryzysowej. Wprawdzie uruchomiono właśnie potężny zastrzyk finansowy dla firm, ale nie wiadomo czy uda się powstrzymać zwolnienia. Według szacunków ekspertów w kwietniu co dziesiąty zatrudniony ma stracić pracę. Do końca roku może przybyć nawet 2 mln bezrobotnych. Ci, którzy pracują na umowach śmieciowych, są w dramatycznej sytuacji. Do tego wprowadzono kuriozalne kary, jak 12 tys. zł za jazdę rowerem także dla tych, dla których są one jedynym środkiem lokomocji.

Poniżej dalsza część artykułu