Michał Kolanko: Prawybory sukcesem Konfederacji

- Powtórzmy efekt wiosny, jesieni 2019. Powtórzmy to, że nasi wyborcy nie są rozdarci. Że dostają w pakiecie i środowiska wolnościowe, narodowe i KORONĘ - mówił w trakcie swojego przemówienia po prawyborach Konfederacji kandydat z drugą największą liczbą głosów, Grzegorz Braun. I wymieniał nowe środowiska, które dołączają lub dołączały do Konfederacji ze względu na połączenie tych trzech nurtów w jedną formację. To dobre podsumowanie celu, jaki ma przed sobą Konfederacja i Krzysztof Bosak w wyborach prezydenckich: Poszerzyć elektorat jednocześnie zachowując swoistą "spójność w różnorodności" samej Konfederacji.

Prawybory w Konfederacji - jak zwrócił niedawno uwagę szef Klubu Jagiellońskiego Piotr Trudnowski - nie były ani żartem, ani ustawką. Świadczył o tym też przebieg głosowania w sobotę, które było pełne emocji, zwłaszcza w ostatnich rundach. Realnie nic nie było rozstrzygnięte aż do ostatnich minut. Zdecydowała decyzja trzeciego w rywalizacji Artura Dziambora, którego elektorzy poparli Bosaka z Ruchu Narodowego. Każdy z trzech faworytów - Bosak, Dziambor i Braun - miał aż do ostatnich rund szansę na zwycięstwo. Od wielu lat w polskiej polityce nie było procesu wyborczego, który byłby tak nieprzewidywalny. Konfederacji przez ostatnie tygodnie udało się przyciągnąć uwagę mediów i wyborców prawyborami. I to bez częstej w takich przypadkach toksycznej rywalizacji. To sukces projektu “prawyborów”, dobrze przemyślanego organizacyjnie i politycznie.