Kolanko: Cel PiS: Przełamać weto

To wydaje się na pierwszy rzut oka bardzo trudnym zadaniem, ale przy ekstremalnie wysokiej mobilizacji wyborców PiS - jeszcze większej niż w wyborach do PE - zaczyna być w zasięgu możliwości. Przynajmniej zdaniem naszych rozmówców z partii. W PiS można też spotkać się z przekonaniem, że wysoka frekwencja będzie działać na korzyść Zjednoczonej Prawicy. Niedawny sondaż Kantar dla "Gazety Wyborczej" zakładał, że do wyborów pójdzie 75 proc. ankietowanych. To oczywiście mało prawdopodobne, ale już frekwencja w granicach 55-60 proc. wydaje się możliwa do osiągnięcia.

Osiągnięcie tego celu sprawi, że stawka wyborów prezydenckich w 2020 będzie wyłącznie symboliczna. Co więcej, wtedy wszystkie zmiany, które partia będzie chciała wprowadzić po wyborach będzie można przeprowadzić bez oglądania się na Pałac Prezydencki i Andrzeja Dudę. Sejm może odrzucić weto prezydenta większością kwalifikowaną 3/5 w obecności minimum połowy ustawowej liczby posłów. Oznacza to, że jesienią Zjednoczona Prawica musiałaby wprowadzić 276 posłów.

PiS ostrożnie prognozuje, że może utrzymać się niska lub średnia mobilizacja wyborców KO. - Ostatnia akcja "Nie świruj" to sygnał, że po tamtej stronie widać diagnozę, iż z mobilizacją jest problem - zauważa nasz rozmówca z partii Jarosława Kaczyńskiego. W połączeniu z wysoką mobilizacją PiS może to dać efekt osiągnięcia lub zbliżenia się do pułapu umożliwiającego odrzucenie weta. Oczywiście w partii rozważane są wszystkie scenariusze, w tym i ten, że kilkupunktowe wahnięcie sondażowe doprowadzi do sytuacji zgoła odmiennej, w której obóz władzy będzie potrzebował kilku posłów, by utrzymać samodzielną większość.

PiS w obecnej kadencji ani razu nie próbowało głosowania nad prezydenckimi wetami np. w sprawie ustaw sądowych. Gdyby w tej czy innej konfiguracji odrzucenie weta w Sejmie byłoby pewne, już po wyborach mogłyby zacząć się kolejne zmiany. Tym razem już bez ryzyka, że manewrujący w kampanii prezydenckiej prezydent Andrzej Duda będzie próbował po raz kolejny pokazać, że jest niezależny od obozu władzy. Niedawno prezes PiS Jarosław Kaczyński mocno chwalił prezydenta Dudę i deklarował, że chciałby, aby wygrał już w I turze. Relacje między Pałacem Prezydenckim a obozem władzy uchodzą za dobre. Kampania może jednak to zmienić. Co więcej, uzyskanie takiej większości zabezpieczyłoby Nowogrodzką przed scenariuszem, w którym w przyszłym roku prezydentem zostaje ktoś z opozycji i zaczyna blokować wszystkie polityczne plany obozu władzy. Jest więc o co grać, chociaż w obawie przed demobilizacją politycy PiS oszczędnie mówią o stopniu mobilizacji ich własnego obozu i wynikach analiz czy badań wewnętrznych.