Kacprzak: Dobro państwa czy dobro Szydło

„Standardowa ochrona SOP przysługiwała mi do 4 lipca. Została przedłużona, gdyż otrzymywałam groźby karalne (powiadomiłam o tym organa ścigania). Ponieważ sprawa ochrony jest wykorzystywana do politycznych ataków opozycji, dlatego dziś z niej zrezygnowałam” - napisała Beata Szydło. Sprawę można by uznać za zakończoną, gdyby nie fakt, że... osoba ochraniania nie może takiej decyzji podjąć. Tak jak nie ona decyduje o tym, że ją otrzyma.

Służba Ochrony Państwa (podobnie jak kiedyś Biuro Ochrony Rządu - jej poprzednik) ma z mocy ustawy obowiązek chronić prezydentów (dożywotnio na terytorium Polski), premiera, marszałka Sejmu i Senatu, szefa MSWiA oraz MSZ. Jednak art. 4 ust. 1 ustawy o Służbie Ochrony Państwa daje szefowi MSWiA uprawnienia do objęcia czasową ochroną innych osób spoza tej listy - „ze względu na dobro państwa”. Decyzje szefa MSWiA są niejawne, jednak przykłady objęcia taką specjalną ochroną w przeszłości pokazują, że musi być uzasadniony realnym zagrożeniem życia lub zdrowia takiej osoby.