Nizinkiewicz: PiS już nie wierzy „taśmom prawdy”

Dzisiaj PiS i PO zamienili się stanowiskami. Platforma chce komisji śledczej, przed którą wzbrania się... PiS. Jak to tłumaczą?

– PiS chce komisji śledczej w sprawie afery podsłuchowej – mówił w czerwcu 2015 r. Mariusz Błaszczak, jeden z najważniejszych polityków opozycyjnego wtedy Prawa i Sprawiedliwości. – Sprawę „taśm prawdy” jest w stanie wyjaśnić tylko komisja śledcza działająca przy otwartej kurtynie – dodawał. 11 czerwca 2015 r. Sejm zdecydował, że nie zajmie się wnioskiem o powołanie komisji śledczej ws. afery podsłuchowej. Przeciwko głosował Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej. W 2014 roku Jarosław Kaczyński ogłosił, że nielegalne nagrania polityków to „taśmy prawdy”, które pokazują, jaki jest rząd Donalda Tuska. Kiedy w 2018 roku ujawniono wypowiedzi z tych samych nagrań Mateusza Morawieckiego, minister Joachim Brudziński: powiedział: - Afera taśmowa to odpustowy kapiszon.

Teraz to politycy PiS twierdzą, że PO chce rozgrywać politycznie aferę i uderzyć nią w rząd. Tadeusz Cymański w #RZECZoPOLITYCE powiedział: – Dzisiaj, kiedy jest szansa, żeby wykorzystać sprawę Falenty przeciwko nam, nagle dla Platformy on jest bohaterem. PO w desperacji wykorzystuje sprawę Falenty jako pretekst, nie powód, do ataków na PiS.

Według Cymańskiego te ataki będą kontynuowane. Tylko że już w 2017 r. Robert Zieliński z TVN 24 ustalił, że „funkcjonariusz CBA, który przez lata utrzymywał kontakty operacyjne z bohaterem afery podsłuchowej Markiem Falentą, awansował i kieruje największą jednostką w służbie”. Z kolei bliski obozowi władzy berliński korespondent TVP Cezary Gmyz, którego żona kandydowała w wyborach z list PiS, publicznie twierdził, że Falenta nie tylko powinien zostać ułaskawiony, ale również odznaczony orderem, i deklarował podpisanie się pod wnioskiem o ułaskawienie. Poseł Cymański, mimo iż przyznaje, że Falenta pomógł wygrać PiS wybory, nazywa biznesmena desperatem, który próbuje się ratować, i zapowiada, że komisja nie powstanie, a Jarosław Kaczyński nie ma się z czego tłumaczyć.