Kobiety, które uprawiały sport, boją się zemsty talibów

Piłkarki, które jeszcze niedawno mogły reprezentować swój kraj, dzisiaj muszą ukrywać przynależność do kadry narodowej.

Prosi o to Khalida Popal – była kapitan i założycielka żeńskiej reprezentacji Afganistanu, współorganizatorka afgańskiej ligi piłkarskiej kobiet. W związku ze swoją działalnością otrzymywała wiele gróźb śmierci, przez co musiała uciekać z kraju i trafiła do Danii.