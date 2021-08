Afganistan: Pentagon prosi komercyjne linie lotnicze o pomoc

Prezydent Joe Biden mówił w niedzielę wieczorem, że pomoc komercyjnych linii lotniczych ma pomóc w przewiezieniu do USA, lub kraju trzeciego osób ewakuowanych z Afganistanu do miejsc takich jak Katar czy Niemcy.

American Airlines i Delta Air mają rozpocząć loty po ewakuowanych z Afganistanu w poniedziałek.

Biden zapewnił, że operacja będzie miała "minimalny wpływ na loty cywilne".

USA ostatni raz korzystały z "Cywilnej Rezerwowej Floty Powietrznej" w okresie poprzedzającym inwazję w Iraku, a wcześniej w 1991 roku, w czasie wojny w Zatoce Perskiej.

Biden podkreślił, że nakazał Departamentowi Stanu, by ten kontaktował się z Amerykanami, którzy utknęli w Afganistanie, telefonicznie, e-mailowo i innymi środkami. Dodał, że USA "realizują plan" przetransportowania ich na lotnisko w Kabulu.

- Powiem znów dziś, to, co już mówiłem: Każdy Amerykanin, który chce wrócić do domu, wróci do domu - dodał.