Koronawirus a podatek od nieruchomości: dopuszczalne zwolnienie podmiotowe dla poszkodowanych firm

- Czy uchwała wprowadzająca zwolnienie z podatku od nieruchomości dla grupy najmniejszych przedsiębiorców – tzw. samozatrudnionych podlega zgłoszeniu do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – jak inne uchwały w sprawie zwolnień?

Materialno-prawną podstawę do podejmowania przez organy stanowiące gmin uchwał w przedmiocie zwolnień w podatku od nieruchomości stanowi art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wynika z niego, że rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia przedmiotowe niż określone w ust. 1 oraz w art. 10 ust. 1 ustawy z 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw. Przepis ten wraz z art. 20b tej ustawy oraz art. 7 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, stwarzał powinność po stronie gminy, do zgłoszenia projektu uchwały m.in. przewidującej ww. preferencję do zaopiniowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dla przypomnienia, zgodnie z ww. art. 20b ustawy, w przypadkach, o których mowa m.in. w art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli uchwała rady gminy przewiduje udzielanie pomocy publicznej, uchwała ta powinna być podjęta z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.