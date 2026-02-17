Kontrole NFZ przeprowadzone w latach 2023-2025 w kilkunastu szpitalach dotyczyły prawidłowości rozliczania świadczeń zabiegowych w obszarze leczenia bólu, głównie kręgosłupa. Wyniki wykazały, że były one realizowane w warunkach szpitalnych bez uzasadnienia medycznego, mimo że mogły zostać wykonane na przykład w przyszpitalnych poradniach.

NFZ nadal prowadzi kontrole dotyczące rozliczania świadczeń zabiegowych w obszarze leczenia bólu

– Warto podkreślić, że rozliczanie małoinwazyjnych zabiegów w warunkach szpitalnych motywowane jest pobudkami finansowymi, co prowadzi do niezasadnego wykorzystywania znacznych publicznych środków finansowych przeznaczonych na leczenie. W przypadku placówek, w których stwierdzono nieprawidłowości związane z realizacją i rozliczaniem objętych kontrolami świadczeń zabiegowych w zakresie leczenia bólu, nałożone sankcje wynikały z zapisów § 30 Ogólnych Warunków Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej – powiedział portalowi Rynek Zdrowia Paweł Florek, dyrektor Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ.

Aktualnie NFZ prowadzi kontrole w kolejnych placówkach, m.in. w województwie zachodniopomorskim. Jak informuje portal Rynek Zdrowia, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji rekomenduje podniesienie wycen leczenia bólu w trybie ambulatoryjnym, co miałoby zwiększyć jego dostępność dla pacjentów.

