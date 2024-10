W NFZ brakuje pieniędzy na leczenie. Czy szpitale zaczną odsyłać pacjentów?

Minister przekonuje, że sytuacja jest stabilna

Zarówno wiceminister zdrowia Marek Kos, jak i prezes Jakub Szulc, zastępca prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, przekonywali, że sytuacja w NFZ jest stabilna. Prezes Jakub Szulc podkreślał, że pieniądze za zrealizowane świadczenia do wysokości umów między szpitalami a NFZ wpływają na czas. Szpitale oczekują jedynie na pieniądze za świadczenia, które wykonały ponad limit określony w umowie. – Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ mają obowiązek zapewnić realizację zobowiązań wynikających z zawartych umów do wysokości kwot, na które te umowy opiewają – tłumaczył Jakub Szulc. Jak dodał, podwyższenie wynagrodzeń w ochronie zdrowia wygenerowało koszty, które są teraz odczuwalne.

Z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wynika, że NFZ nie ma obowiązku płacenia szpitalom za świadczenia zrealizowane powyżej kwoty zawartej w umowie między szpitalem a NFZ. Co więcej, dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ mają ograniczoną pulę pieniędzy na opłacanie zrealizowanych świadczeń i nie może wydać ich więcej. Jeśli natomiast szpital nie będzie otrzymywał wynagrodzenia za zrealizowane świadczenia medyczne, nie będzie leczył pacjentów.

– Jeżeli Narodowy Fundusz Zdrowia przestanie płacić, to cały system zatrudnienia pracowników na kontraktach, gdzie wynagrodzenie zależy od realizacji świadczeń, posypie się jak domek z kart. W konsekwencji będzie wzrastać liczba pacjentów oczekujących na świadczenia w trybie pilnym i stabilnym, tym samym kolejki do świadczeń się wydłużą, a skierowania do szpitala pozostaną niezrealizowane – tłumaczy ekspert Wojciech Wiśniewski.

Szpitale nie odmawiają świadczeń

– Podstawowe płatności NFZ, czyli to, co jest zapisane w warunkach umowy, są regulowane na bieżąco. Nie ma w tej kwestii żadnych zakłóceń, natomiast wystąpiły problemy ze świadczeniami ponad limit – mówi Dariusz Rajczyk, prezes zarządu Stowarzyszenia Menadżerów Opieki Zdrowotnej STOMOZ, i dodaje: – Środki przeznaczone na ochronę zdrowia systematycznie rosną, jednak odkąd od trzech lat realizowana jest ustawa o minimalnym wynagrodzeniu pracowników, to generalnie gros tych środków trafia na podwyżki.

Prezes Dariusz Rajczyk tłumaczy, że NFZ nie musi płacić za świadczenia limitowane realizowane ponad limit w umowie, ale chociaż szpitale o tym wiedzą, wykonują te świadczenia, ponieważ trudno im odmówić leczenia potrzebującym pacjentom.