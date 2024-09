Czytaj więcej Rzecz o prawie Mikołaj Małecki: Karygodne zaniechania w prawie aborcyjnym Legislacja w zakresie aborcji ukształtowana nieistniejącymi wyrokami pseudotrybunału godzi w standardy państwa prawa. Wszystko to podważa wiarygodność obietnic o powrocie praworządności ponad politycznymi podziałami.

Jest jednak grupa ludzi, która twierdzi, że kobieta musi sama zdecydować, czy chce urodzić dziecko, czy nie. I wówczas nie ma się co kobiety pytać, dlaczego tak twierdzi. I nie musi ona uzasadniać swojej decyzji. Taki jest pogląd Lewicy, że tylko kobieta decyduje o tym co dalej się stanie. Co pan myśli o takim poglądzie? Czy jest uzasadniony pod względem prawnym?

Według mnie problem prawny dotyczący dozwolenia aborcji jest problemem rozwiązania konfliktu dwóch dóbr: wartości rozwijającego się człowieka oraz wartości jakim jest dobro kobiety. Trybunał Konstytucyjny wydal wyrok 28 maja 1997 r. Wyszliśmy wówczas z założenia, że w razie konfliktu dobra, jakim jest rozwijający się człowiek, z dobrem, jakim jest sytuacja społeczna kobiety życie rozwijającego się człowieka stoi wyżej, niż ochrona sytuacji społecznej kobiety. Wówczas rozważaliśmy tylko problem aborcji uzasadnionej sytuacją społeczną kobiety i orzeczenie nie dotyczyło innych przesłanek.

Dlaczego ograniczyliście się wówczas tylko do tej przesłanki?

Nikt nas wówczas nie pytał o nie. Mieliśmy udzielić odpowiedzi na pytanie dotyczące zgodności z konstytucją możliwości dokonania aborcji jeżeli jest ona uzasadniona sytuacją społeczną kobiety. Kobiety, która wie, że ten człowiek rozwijający się w jej łonie jest uszkodzony i, że ma on minimalne szanse by przeżyć jest innym konfliktem wartości. Sytuacja taka wywołuje bardzo poważną traumę w psychice kobiety. Musimy ocenić czy sytuacja, w której jest kobieta zagraża jej zdrowiu w takim stopniu, że ochrona jej zdrowia może usprawiedliwiać poświęcenie życia rozwijającego się człowieka. To jest pole do dyskusji i myślę, że trafnie to rozstrzygnięto w ustawie, która obowiązywała przed orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. W takiej sytuacji kobieta musi sama zdecydować co zrobić. Uważam, że to jest właśnie decyzja kobiety, która może powiedzieć: nie zgadzam się na to, żeby ciążył na mnie obowiązek urodzenia dziecka, które nie ma szans na przeżycie. Wykluczyć trzeba także zmuszenie kobiety do dokonania aborcji w przypadku zachodzenia przesłanki ochrony życia lub zdrowia kobiety ciężarnej albo gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego. To jest także sytuacja, w której ocena należy wyłącznie do kobiety ciężarnej.