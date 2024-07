Moderna dostała kontrakt na opracowanie szczepionki przeciw ptasiej grypie H5N1

„Pan w spektrum? Nie, dziękujemy.” Jak autyści i adehadowcy muszą walczyć o dostęp do rynku pracy

Przypadający na 18 czerwca dzień autystycznej dumy i niedawne święto neuroróżnorodności to dla osób w spektrum autyzmu i z ADHD okazja, by przypomnieć o swoich prawach. Na razie nie jest dobrze, zwłaszcza jeśli chodzi o dostęp do rynku pracy – przyznaje wielu autystów i adehadowców.