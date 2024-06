Podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Zdrowia poinformowano, że od 1 lipca na liście refundacyjnej znajdą się nowe terapie onkologiczne, obejmujące: hematoonkologię, nowotwory układu urologicznego, nowotwory układu pokarmowego, nowotwory skóry oraz nowotwory ginekologiczne.

Z kolei wśród nowych terapii nieonkologicznych najwięcej obejmie zakres ginekologii, neurologii i diabetologii.

Lista leków refundowanych od 1 lipca 2024 roku

Na lipcowej liście uwzględniono wejście w życie bezpłatnego programu leczenia niepłodności metodą in vitro. - Rozszerzamy wskazania dla leków aptecznych stosowanych w procedurze in vitro — to aż o 13 leków więcej. Dzięki temu, pary biorące udział w programie będą miały wsparcie w okresie przygotowawczym –mówiła minister Izabela Leszczyna.

Rozszerzenie wskazania refundacyjnego uwzględniające pacjentów kwalifikujących się do programu nastąpiło w przypadku leków: Elonva, Fostimon, Bemfola, Puregon, Ovaleap, Mensinorm, Menopur, Gonal-f, Rekovelle, Gonapeptyl Daily, Ganirelix Gedeon Richter, Cetrotide, Orgalutran.

1 lipca br. na listę leków refundowanych w zakresie hematologii i hematoonkologii wejdą trzy nowe pozycje – wszystkie dotyczą chorób rzadkich: