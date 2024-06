Kiedy w Polsce przestanie brakować lekarzy? W Sejmie padła ważna deklaracja

W Rządowym Centrum Legislacji nie ma jeszcze załączonych uwag. Niewykluczone, że tak jak w minionych miesiącach w przestrzeni publicznej, tak i w ramach konsultacji pojawią się wątpliwości co do jakości kształcenia wskutek postawienia na jak największą liczbę wykształconych lekarzy.

Józefa Szczurek-Żelazko, przewodnicząca podkomisji wskazała, że Ministerstwo Zdrowia planuje opracowanie długoterminowej strategii dotyczącej kadr medycznych, który pozwoliłby ministrowi decydować o liczbie limitów na kierunkach.

Prawie wszyscy zdają lekarski egzamin końcowy. Dlaczego tak się dzieje?

Podczas podkomisji poruszono także temat zmian w przeprowadzaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego. Podkreślmy, że na początku maja Ministerstwo Zdrowia potwierdziło „Rzeczpospolitej”, że w ministerstwie trwają analizy przepisów w celu przygotowania projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, którego częścią będzie kwestia LEK/LDEK. Tematyka egzaminów miała być omawiana z samorządem lekarskim.

Poruszenie tej kwestii w trakcie podkomisji jest zatem odpowiedzią na zapowiedzi MZ, a zarazem apel Naczelnej Izby Lekarskiej, która oczekuje, że zdający egzaminy nie będą znali większości pytań. Oznaczałoby to przywrócenie zasad przeprowadzania egzaminów sprzed 2020 r. To wtedy znowelizowano ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty, co skutkuje tym, że aktualnie 70 proc. pytań zadanych podczas pisemnego końcowego egzaminu pochodzi z ogólnodostępnej bazy pytań ze znanymi odpowiedziami. W konsekwencji egzamin zdawany jest na blisko stuprocentowym poziomie.

Dr Damian Patecki, przewodniczący Komisji Kształcenia Medycznego Naczelnej Rady Lekarskiej tłumaczy, że aby zdać egzamin, trzeba mieć 56 proc.

Z racji, że w bazie jest obecnie ok. 6 tys. pytań (ok. 3 tys. do LEK, a ok. 3 tys. do LDEK), to aby uzyskać pozytywny wynik, wystarczy nauczyć się pytań z tej bazy i to nie wszystkich. Wskutek wprowadzonych w 2020 r. zmian zdawalność wynosi obecnie najczęściej ok. 97–98 proc.