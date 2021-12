Naukowcy stworzyli supermateriał. To hydrożel odporny na trwałą deformację

Naukowcy z uniwersytetu w Cambridge stworzyli nowy rodzaj superżelu, który ma bardzo podobne właściwości do nietłukącego się szkła Jest też bardzo odporny – można rozgniatać go pod kołami samochodu, a mimo to żel nie ulega deformacji.