Już w najbliższą środę po raz trzeci obchodzony będzie Światowy Dzień Wellbeingu. Jego ustanowienie jest odpowiedzią Wellbeing Institute na narastające tempo życia i jego wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Tłumaczono wówczas, że taki dzień będzie inspiracją dla ludzi i organizacji np. firm, by zwróciły uwagę na dobrostan swoich pracowników.

– Kiedy dwie dekady temu na polskim rynku startował Program MultiSport, dla wielu pracodawców było to rozwiązanie dalece odbiegające od ówczesnych standardów, często traktowane z dużą dozą ostrożności i niewiary, że pracownicy mogą potrzebować wsparcia w prowadzeniu aktywnego stylu życia. W tamtym czasie w naszym kraju synonimem benefitów pracowniczych z obszarów wellbeingu były „wczasy pod gruszą" oraz paczki na święta – mówi Emilia Rogalewicz, członek zarządu Benefit Systems. – Od tamtego czasu działaliśmy intensywnie w obszarze edukacji pracodawców i pracowników, by świadczenia pozapłacowe naturalnie poszerzano o profilaktykę – w myśl zasady lepiej zapobiegać, niż leczyć. W końcu liczne badania od dekad udowadniają, że sport czy też bardziej regularna aktywność fizyczna to zdrowie – dodaje ekspertka.

Zależność tę pokazują m.in. badania szwedzkiego Uniwersytetu Jönköping, w których udowodniono, że wystarczą zaledwie dwie minuty umiarkowanej lub intensywnej aktywności fizycznej, by poprawić zarówno pamięć i kreatywność, jak i wzmocnić umiejętności planowania czy rozwiązywania problemów. Podobny wynik badań otrzymali eksperci z amerykańskiego Uniwersytetu Stanforda – nawet łagodna aktywność fizyczna taka jak na przykład spacer, wzmacnia pamięć i podnosi kreatywność aż o 60 proc.

Jednak nie tylko poprawa funkcji i umiejętności cennych podczas wykonywania pracy zawodowej jest istotna. Ważna jest także redukcja stresu, którą – co także wiadomo z badań – zapewniają zajęcia sportowe. – Niestety, od kilkunastu miesięcy żyjemy w stresie związanym z niepewnością co do przyszłości, okresową izolacją społeczną, a w końcu ze znaczącymi zmianami w trybie życia i pracy. Wszystko to ma negatywny wpływ na nasz dobrostan i, jak twierdzą psychologowie, może mieć dla nas negatywne konsekwencje w przyszłości. Jeśli przeanalizujemy kwestię stresorów i koherencji z modelu podejścia do zdrowia stworzonego przez Aarona Antonovsky'ego, profesora socjologii medycyny, zobaczymy, jak wielkie zmiany wprowadziła pandemia – tłumaczy Rogalewicz.

Antonovsky uważał, że nasze zdrowie zależy od czterech czynników: po pierwsze uogólnionych zasobów odpornościowych, do których zalicza się m.in. cechy biologiczne i psychologiczne oraz społeczno-kulturowe (w tym więzi i wsparcie społeczne), po drugie – stresorów rodzących stany napięcia (czyli stany, na które nie mamy ma gotowych reakcji adaptacyjnych); po trzecie – poczucia koherencji, które najłatwiej określić jako przekonanie o przewidywalności i racjonalności świata, i po czwarte – nasze zachowanie i styl życia.

Niestety, pandemia zaburzyła lub wręcz całkowicie zmieniła wspomniane elementy dobrostanu. W pewnym momencie zupełnie nieoczekiwanie ludziom zabrakło poczucia bezpieczeństwa, m.in. w obszarze zdrowia. Nie dziwi w związku z tym rosnące oczekiwanie pracowników, by ich życiu zawodowemu zapewnić stabilność i równowagę, funkcjonowanie zaś po pracy wesprzeć odpowiednimi benefitami, dostosowanymi do nowej rzeczywistości. – Widać to dość wyraźnie, kiedy spojrzymy na dane z raportu Activy „Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych 2020". Wynika z nich, że prawie 73 proc. pracowników oczekuje od pracodawcy świadczeń związanych z kondycją psychiczną, a 89 proc. ankietowanych ocenia negatywnie swoje obecne samopoczucie w porównaniu ze stanem sprzed pandemii. I tę zdrowotną przepaść pomiędzy „kiedyś" a „teraz" próbują dziś wypełnić pracodawcy, świadczenia zaś z obszaru wellbeingu przychodzą im z pomocą – mówi Rogalewicz. I dodaje, że właśnie z tego powodu nie tracą na popularności np. karty sportowe i nawet mimo utrudnień związanych z dostępem do obiektów sportowych w czasie lockdownów aż 60 proc. aktywnych zawodowo Polaków wskazało w badaniu MultiSport Index 2020, że oczekuje od pracodawców większego wsparcia w zakresie aktywnego i zdrowego stylu życia. Dlaczego? Zdaniem 84 proc. pracowników aktywność fizyczna poprawia zarówno samopoczucie, jak i efektywność w pracy, a dla 41 proc. jest sposobem na redukcję stresu wywołanego pandemią.

W konsekwencji, kiedy obiekty sportowo-rekreacyjne były zamknięte, pracownicy zapewniali sobie odpowiednią dawkę endorfin na własną rękę. – Z tego powodu w ubiegłym roku odnotowaliśmy znacząco zwiększone zainteresowanie naszą ofertą zajęć sportowych online. Użytkownicy kart MultiSport ćwiczyli w warunkach domowych, kiedy obiekty sportowe były zamknięte. Wzrosły także wskaźniki wyświetleń filmików instruktażowych na Yes2Move.com oraz udział w warsztatach redukujących stres. To zmobilizowało nas to zintensyfikowania prac nad kolejnym świadczeniem, które w kompleksowy sposób odpowiada na potrzeby pracowników w nowej rzeczywistości. Tak powstał MultiLife, oferujący liczne rozwiązania wspierające zmianę nawyków oraz prowadzenie zdrowego, świadomego trybu życia 24h/7. Stawiamy na kompleksowość oferty oraz jej elastyczność względem potrzeb pracowników i oczekiwań pracodawców – to niezbędne elementy stanowiące fundament naszego nowego programu – podsumowuje Emilia Rogalewicz.