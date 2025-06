– opłatę za egzamin adwokacki uiszczoną w 2024 r.

Prawnik podkreśla, że wymienione wydatki były niezbędne do tego, aby uzyskać możliwość wykonywania zawodu adwokata. Opisuje dokładnie drogę, jaką musi przejść kandydat. Podkreśla, że poszczególne etapy są obowiązkowe i wiążą się z nakładami finansowymi. Pominięcie któregoś z nich wyklucza możliwość uzyskania tytułu zawodowego i założenia kancelarii. Egzaminy i opłaty związane ze szkoleniem w trakcie trwania aplikacji adwokackiej oraz składki członkowskie nie są fakultatywne, lecz obligatoryjne, a ich uiszczenie jest warunkiem sine qua non prowadzenia działalności gospodarczej – argumentuje prawnik. Podkreśla, że gdyby tych wydatków nie poniósł, to nie uzyskałby odpowiedniego wykształcenia i uprawnień pozwalających założyć kancelarię.

Fiskus zgadza się na rozliczenie w kosztach części wydatków poniesionych przed założeniem kancelarii adwokackiej

Co na to fiskus? Przypomniał, że warunkiem rozliczenia kosztów jest „zaistnienie związku przyczynowego między poniesionym wydatkiem a celem, jakim jest osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów”. Skarbówka podkreśliła też, że musi istnieć źródło przychodów, do którego dany wydatek można przyporządkować.

Jaki z tego wniosek? Otóż prawnik nie może zaliczyć do kosztów wydatków poniesionych przed rokiem, w którym zaistniało źródło przychodów, jakim jest działalność gospodarcza. Czyli w latach 2021–2023. Może natomiast rozliczyć w kosztach wydatki z 2024 r. Czyli poniesione w roku, w którym założył działalność.

„Poniesione wydatki, tj. opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką, opłaty roczne za pierwszy, drugi i trzeci rok aplikacji oraz obowiązkowe składki członkowskie z tytułu uczestnictwa w samorządzie (poniesione w latach 2021–2023) nie mogą zostać zakwalifikowane jako koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej, którą Pan rozpoczął we wrześniu 2024 r. Natomiast wydatki poniesione w roku rozpoczęcia działalności (czyli w 2024 r.), tj. składki oraz opłata za egzamin adwokacki mogą zostać zakwalifikowane jako koszty w prowadzonej działalności w dacie jej rozpoczęcia” – czytamy w interpretacji.