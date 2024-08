Tak, tylko że odwołanie ma rozpoznawać sąd pracy, więc powstaje pytanie, dlaczego sprawy prokuratorów miałyby być traktowane priorytetowo względem reszty obywateli. Może sądem właściwym powinien być Sąd Najwyższy?

Tak, pod warunkiem że będzie to trafiało do izby, której status nie budzi żadnych wątpliwości. Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych jest chyba nadal taką izbą. W tym wypadku powinno być łatwiej o zobligowanie do wydania orzeczenia w szybkim terminie. Na pewno warto ten temat przedyskutować. Aczkolwiek zwracam uwagę, że wszystkim powinno zależeć na minimalizowaniu problemów, a nie ich mnożeniu, a rozstrzygnięcia dokonywane przez sędziów, których status jest kwestionowany, temu nie służą.

Ważniejsze niż właściwość sądu jest w mojej ocenie właśnie wprowadzenie terminu na rozpatrzenie odwołania. W ten sposób pokazujemy, że z jednej strony chcemy wprowadzić skuteczną, efektywną, nową strukturę Prokuratury Generalnej, ale zarazem w pełni szanujemy prawa pracownicze i – choć może to dziwnie zabrzmi – pewnego rodzaju prawo do respektowania kariery. Gdybym ja był w takiej sytuacji, to chciałbym, żeby niezależny sąd szybko ocenił, czy ja się nadaję na to stanowisko, z którego chcą mnie odwołać, czy nie. Bo nawet jeśli moje odwołanie zostanie uwzględnione za cztery czy pięć lat, to co to dla mnie za pociecha, skoro to by oznaczało, że ktoś mi ten czas po prostu zabrał.

Powiedział pan, że ustawa precyzyjnie reguluje, wręcz w sposób wzorcowy, kryteria, jakimi ma się kierować nowy prokurator generalny, przydzielając nowe miejsca służbowe prokuratorom z byłej PK. Jednocześnie jednak zakłada pewną fikcję w postaci tego, że decyzję tę PG ma podjąć w ciągu 60 dni – co będzie oczywiście niewykonalne. Albo więc PG powoła jakiś zespół, albo będzie miał jakichś zauszników, o których ustawa milczy, a do których będzie należało ostatnie słowo w kwestiach kadrowych.

Ja bym chciał wiedzieć, jak to widzą projektodawcy, bo czym innym jest law in books, a czym innym law in action. Sam jako prokurator z tego młodszego pokolenia chciałbym mieć przekonanie, że za tym idzie jakiś pomysł. Tak by osoba, która wchodzi do zawodu prokuratorskiego, nie miała takiego przekonania, że co cztery, co osiem lat będą tego rodzaju przetasowania.