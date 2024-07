„Składajcie pozwy, bo przepadną pieniądze”

W najnowszej uchwale związek apeluje także do wszystkich prokuratorów, którzy dotychczas nie uruchomili ścieżki sądowej, w tym prokuratorów w stanie spoczynku, którzy nie wystąpili na ścieżkę sądową, aby nie zwlekali z wywodzeniem powództw, bo pierwsze roszczenia za rok 2021 mogły ulec już częściowemu przedawnieniu.

- W zasadzie każdego dnia zapada kilka do kilkunastu wyroków. Sądy zasądzają odsetki ustawowe. Bywa, że odsetki sięgają nawet 10 tys. zł. Do tego prokuratorzy widząc, że nasi przełożeni korzystają z adwokatów i radców prawnych, również udzielają pełnomocnictw m.in. adwokatowi, który współpracuje ze związkiem. To oznacza, że Skarb Państwa za każdą przegraną sprawę musi zwrócić kilka tys. zł kosztów zastępstwa procesowego – mówi „Rz” prokurator Jacek Skała, szef ZZPiPP RP. I dodaje, że ktoś powinien się też zastanowić ile kosztuje praca sędziego rozstrzygającego taką sprawę. Tych sporów państwu nie opłaca się toczyć. W tym momencie pozyskanie rezerwy celowej lub nowelizacja budżetu nie jest tak na dobra sprawę w interesie powodów, ale byłaby korzystna dla finansów publicznych.

- W ostatnich dniach miałem okazję przeprowadzić rozmowę z jednym z wysoko postawionych obecnie prokuratorów funkcyjnych. Przyrównał on całą sytuację do korzystania z „chwilówek.” Stwierdził, że Prokuratura Krajowa bierze wysoko oprocentowany kredyt u prokuratorów bo nie ma środków na systemowe rozwiązanie sprawy. Dla mnie jest to zwykła niegospodarność – dodaje prokurator Skała.