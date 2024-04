Ostatnie miesiące to bardzo gorący czas dla prokuratury. Wiele się wydarzyło. Ma pani jakiekolwiek wątpliwości co do tego kto jest dziś prokuratorem krajowym?



Reklama

Nie mam żadnych wątpliwości, kto jest prokuratorem krajowym. Jest nim prok. Dariusz Korneluk. Pojawiające się orzeczenia sądów szczecińskich potwierdzają epizodyczny charakter art. 47 przepisów wprowadzających ustawę - Prawo o prokuraturze i to, że obowiązywał on 2 miesiące. To oznacza, że prok. Dariusz Barski pozostawał w stanie spoczynku, a prokurator generalny w porozumieniu z prezesem Rady Ministrów mógł skutecznie powołać prokuratora krajowego.

Startowała pani w konkursie na prokuratora krajowego. Pani wizja prokuratury okazała się na tyle trafna, że tylko jednym głosem przegrała pani w ostatecznym głosowaniu. Jaka powinna być prokuratura?

Prokuratura powinna być oparta na czterech filarach: niezależności, odpowiedzialności, transparentności i podlegać kontroli społecznej.

Niezależność należy rozumieć nie jako przywilej dla nas prokuratorów, lecz jako gwarancja dla każdego obywatela, że jego sprawa zostanie rozpoznana w sposób obiektywny i bezstronny. Prokurator zajmujący się sprawą powinien samodzielnie decydować o kierunkach prowadzonego postępowania i podjętych decyzjach merytorycznych, nie ulegając żadnym naciskom zewnętrznym. Recenzentem jego pracy powinien być niezawisły sąd, a nie jego przełożeni. Natomiast działania prokuratury jako instytucji powinny być transparentne i poddane kontroli społeczeństwa obywatelskiego. Pamiętać należy, że prokuraturę tworzą prokuratorzy i to od ich charakteru, determinacji i zasad etycznych zaleć będzie wizerunek prokuratury. Wierzę w to mocno, że uda nam się zbudować prokuraturę opartą na zasadach demokratycznego państwa prawnego i wartościach Rady Europy.