Jest zasadnicza różnica, bo sędzia TS podlega wyłącznie konstytucji i ustawom. Co trzeba podkreślić, jest to organ konstytucyjny, którego jestem członkiem i zgodnie z konstytucją ciało to jest kreowane przez Sejm. W TS nie zasiadam jako przedstawiciel samorządu, ale jako adwokat, podobnie jak inni adwokaci, dziś i w przeszłości. TS jest organem niezależnym od jakiejkolwiek władzy. To jednak co innego niż czynności podejmowane przez przedstawiciela NRA w procedurze, w której główną rolę odgrywa czynnik polityczny związany tylko z władzą wykonawczą. Osobiście nie wziąłbym udziału w pracach takiego zespołu i nie wyobrażam sobie, by w obecnym otoczeniu prawnym brał w nich udział przedstawiciel NRA. To jest granica, której samorząd adwokacki przekroczyć nie powinien.

Minister, powołując ten zespół i zapraszając adwokaturę, musiał wskazać podstawę prawną takich działań. Jaka ona była?

Pan minister powołał zespół na podstawie ustawy o Radzie Ministrów. Ma do tego prawo, ale z samej tej podstawy, tj. dokładnie z art. 7 ust. 4 ustawy o RM, wynika, że jest to element realizacji polityki rządu, a więc ciała politycznego. Potwierdza to więc słuszność kierunku przyjętego przez prezydium NRA. Zespoły tego typu można powoływać w celu realizowania polityki Rady Ministrów. Samorząd zawodu zaufania publicznego nie jest od realizowania polityki RM.

Czy na decyzję prezydium mają wpływ kontrowersje co do „uznania nieważności przywrócenia do służby czynnej” prokuratora Dariusza Barskiego? Bo nie jest przecież jednoznaczne, czy w ogóle zwolniło się stanowisko prokuratora krajowego.

Podjęliśmy decyzję dotyczącą niewskazania przedstawiciela NRA. Podejmując ją, nie analizowaliśmy sytuacji ustrojowej w prokuraturze. Podkreślę raz jeszcze, że decyzje personalne dotyczące PK to decyzje podejmowane przez czynnik polityczny. Dla adwokatury nie ma złej lub dobrej władzy – jest zawsze po prostu władza. Samorząd dba o zachowanie niezależności, z uwzględnieniem przepisów, swoich celów i zadań oraz pozycji ustrojowej. My konsekwentnie oczekujemy rozdzielenia funkcji ministra i prokuratora generalnego. A zatem wybieranie prokuratora krajowego wydaje się bezcelowe. Zamiast tego dokonajmy rozdzielenia tych funkcji i wybierzmy niezależnego prokuratora generalnego. Co więcej, zapiszmy w konstytucji rozdział prokuratury od MS i wprost wpiszmy do konstytucji niezależność prokuratury. Bo chyba właśnie o to zapewnienie niezależności powinno chodzić w reformie prokuratury w Polsce.