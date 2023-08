Czytaj więcej Administracja Jak efektywnie zmodernizować gminny system oświetlenia ulicznego? Choć w sektorze oświetlenia ulicznego podpisano na ten moment jedynie osiem umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, to można odnotować coraz większą aktywność samorządowców w tym zakresie.

Lampy LED mają dać oszczędności

Ministerstwo podkreśla, że technologia oświetlenia LED charakteryzuje się niższym zużyciem energii w porównaniu do oświetlenia tradycyjnego. Pozwala to na znaczne zmniejszenie kosztów związanych z rachunkami za energię elektryczną. Lampy LED mają również dużo dłuższą żywotność niż tradycyjne źródła światła. - To z kolei przyczyni się do obniżenia kosztów ponoszonych przez gminy na utrzymanie i konserwacje oświetlenia - przekonuje resort.



Jak podkreśla, nowoczesne oprawy, które będą montowane nad drogami, oferują możliwość dostosowania natężenia światła, co pozwala na lepszą widoczność i zwiększa bezpieczeństwo użytkowników dróg. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie inteligentnego sterowania to także polepszenie jakości oświetlenia. - Wprowadzenie nowoczesnego oświetlenia to możliwość wykorzystania sieci do przesyłu danych, internetu rzeczy, monitoringu zanieczyszczenia powietrza, montowania urządzeń do nadzoru ruchu i miejsc parkingowych oraz montowania prostych stacji ładowania pojazdów. To może być początek rewolucyjnych zmian, które pozwolą na stworzenie prawdziwego Smart City nawet w najmniejszej gminie w Polsce – dodaje wiceminister Grzegorz Piechowiak.