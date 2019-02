Serwisy Grupy Gremi rosną w tempie ponad 30 procent

Styczeń był kolejnym miesiącem, w którym witryny Grupy Gremi rozwijają się z dynamiką powyżej 30 procent rocznie - wynika z najnowszych danych Gemius/PBI. Serwis rp.pl zajął najwyższe w swojej historii czwarte miejsce wśród witryn w kategorii Biznes Finanse Prawo z rekordową liczbą ponad 4,5 miliona użytkowników i 17,8 miliona odsłon co daje odpowiednio 38,8 i 33,6 proc. więcej w porównaniu do stycznia ubiegłego roku.

Pod względem tempa wzrostu liczby użytkowników serwis rp.pl wyprzedził po raz kolejny konkurentów w kategorii BFP - witryny gazetaprawna.pl (z dynamiką 1,6 proc. r/r), bankier.pl (-1 proc. r/r) oraz pb.pl (-0,3 proc.). Rp.pl mógł też pochwalić się w styczniu czwartą pozycją w kategorii BFP, jeżeli chodzi o zasięg (udział w rynku), sięgający prawie 16 proc. (niemal 60 proc. więcej od gazetaprawna.pl i ponad 80 proc. więcej od bankier.pl) i niemal 80-procentowym wzrostem liczby użytkowników korzystających z serwisu z urządzeń mobilnych. Serwis jest też liderem zestawienia witryn dzienników ogólnopolskich w kategorii BFP pod względem liczby użytkowników, odsłon i zasięgu.

Serwisy Grupy Gremi rosną kolejny miesiąc z rzędu w tempie powyżej 30 proc. Odwiedziło je łącznie ponad 4,6 miliona użytkowników, a strony zostały wyświetlone 19,5 miliona razy.

W porównaniu do stycznia 2018 roku Grupa Gremi Media odnotowała wzrost liczby użytkowników o 37,8 proc. i wzrost odsłon o 26 proc. Zasięg serwisów kształtuje się na poziomie 16,2 proc. i jest to wynik większy o 4,2 punktu procentowego w porównaniu do analogicznego okresu z zeszłego roku.

- Te wyniki po raz kolejny potwierdzają, że użytkownicy doceniają nasze serwisy - ich wysoką wartość merytoryczną, mocno sprofilowany zakres tematyczny i możliwość bardzo wygodnego korzystania z treści na urządzeniach mobilnych. Udało nam się połączyć moc marki, jaką jest „Rzeczpospolita” z nowymi technologiami i big data. Skupiamy się na tym, by dostarczać naszym użytkownikom możliwie najbardziej sprofilowanych, dopasowanych do ich potrzeb treści, szczególnie w segmencie Biznes Finanse Prawo, gdzie oczekiwanie, związane z fachowymi i przystępnie podanymi informacjami jest bardzo wysokie, mówi Tomasz Jażdżyński, prezes Gremi Media S.A.

Według Cezarego Szymanka, redaktora naczelnego rp.pl, takie wyniki to dowód na to, że światowy trend wzrostu zainteresowania wiarygodnymi, rzetelnymi i wysokiej jakości treściami dotarł do Polski.

- Jest takie angielskie powiedzenie „content is king” i wyniki rp.pl z miesiąca na miesiąc potwierdzają jego słuszność. A także pokazują, że obrany przez nas kierunek rozwoju, sposób podejścia do zarządzania treścią w przestrzeni cyfrowej oraz to, w jaki sposób opisujemy rzeczywistość są właściwe, mówi Cezary Szymanek.

Gremi Media S.A. wydaje „Rzeczpospolitą”, „Parkiet” i ich serwisy internetowe. Ponadto posiada pakiety kontrolne w spółkach e-Kiosk S.A. i ComPress S.A., 49 proc. w spółce prowadzącej serwis Kariera.pl oraz 47 proc. w spółce MMC Conferences S.A., organizującej konferencje biznesowe.