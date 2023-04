Komisarz Virginijus Sinkevičius: Czas sprawiedliwości nadejdzie, Rosjo

W dyskusjach o reformowaniu UE pojawia się pomysł rezygnacji z prawa weta w sprawach bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. Jak to pan ocenia?

To wciąż podnoszona kwestia. Podejście się zmienia w zależności od sytuacji. Gdy ktoś blokuje, co mnie interesuje, to niedobrze, a gdy ja wykorzystuję prawo weta, to jestem szczęśliwy.

Ale gdy zrezygnujemy z prawa weta, to już na zawsze.

Tak. Uważam, że na razie to działa dobrze. Choć trudno się podejmuje decyzje w gronie 27 państw. To fascynujące, jak udaje się osiągnąć wspólne stanowisko. Przyjęliśmy dziesięć pakietów sankcji wobec Rosji, pracujemy nad następnym.

Inny pomysł to zmniejszenie liczby komisarzy. Oznaczałoby to, że Litwa nie zawsze by miała swojego.

Dla mnie to trudny problem. Jeżeli ktoś ma analizy, z których wynika, że dzięki temu UE pracowałaby lepiej, tobym to poparł. Ale na razie to sprawa emocji, a nie lepszego funkcjonowania Unii.