67 Tyle osób zginęło najprawdopodobniej w katastrofie lotniczej w Waszyngtonie

Andy Beyer, wspominając swoją córkę mówi, że była osobą, która „rozświetlała każde pomieszczenie, w którym się znalazła”. - Była kimś, kto był przeznaczony do tego, by błyszczeć. Miała piękny głos, wypełniała dom wszystkim, co przyszło jej do głowy – mówi. Mężczyzna dodaje, że 12-latka kochała psy i łyżwiarstwo figurowe. Do Wichita pojechała właśnie po to, by doskonalić umiejętności jazdy na łyżwach. Ojciec mówi, że sześć dni jakie jego córka spędziła w Kansas było ich najdłuższym rozstaniem w życiu. - Bardzo mi ich brakowało. Chciałem już je uściskać - mówi o żonie i córce. Brielle w styczniu skończyła 12 lat.



- Były dla mnie wszystkim – mówi Andy Beyer przyznając, że jest w szoku po tym, co się wydarzyło.



Wstępny raport o przyczynach katastrofy lotniczej w Waszyngtonie poznamy za 30 dni

W katastrofie lotniczej w Waszyngtonie zginęło prawdopodobnie 67 osób – 64 lecące samolotem CRJ-700 i trzy znajdujące się na pokładzie śmigłowca wojskowego. Z wody podjęto już czarne skrzynki samolotu. Wstępny raport na temat przyczyn katastrofy zostanie opublikowany w ciągu 30 dni.