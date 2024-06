Słowacja: Wzrosła liczba ofiar zderzenia pociągu z autobusem

Do siedmiu wzrosła liczba ofiar śmiertelnych zderzenia pociągu ekspresowego EC 279 Metropolitan z Pragi do Budapesztu z autobusem w pobliżu miejscowości Nové Zámky do którego doszło w czwartek - donosi słowacki dziennik Pravda.