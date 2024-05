Tragedia na wiecu przed wyborami w Meksyku. Są zabici i ranni

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem w stanie Nuevo Leon na północy Meksyku. Podczas wydarzenia zorganizowanego w ramach kampanii wyborczej w San Pedro Garza Garcia, zamożnym przedmieściu przemysłowego Monterrey, runęła scena.

Reklama

Gubernator stanu Samuel García przekazał dziennikarzom, że w wypadku ok. 50 osób zostało rannych. Dyrektor meksykańskiego instytutu ubezpieczeń społecznych poinformował w mediach społecznościowych, że do miejscowych klinik trafiły dziesiątki osób.

Wypadek w Meksyku. Runęła scena na imprezie przed wyborami na prezydenta

Jorge Álvarez Máynez, kandydat na prezydenta Meksyku z ramienia centrowej partii Ruch Obywatelski, oświadczył w mediach społecznościowych, że zawalenie się sceny spowodował podmuch wiatru. Polityk przekazał, że został przetransportowany do szpitala, ale że nic mu nie jest.

Zaznaczył jednocześnie, że członkowie jego sztabu zostali ranni i że zawiesza on swoją kampanię. Podkreślił, że pozostaje w kontakcie z władzami państwowymi, by dowiedzieć się, co się stało.