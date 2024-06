Narodowe Czytanie 2024. Papież: „Niech się Polaki modlą, czczą cara”

Prezydent Andrzej Duda zaznaczył w liście opublikowanym w czwartek na internetowej stronie prezydenta, że chciałby, by lekturze „Kordiana” towarzyszył namysł nad aktualnością dramatu Słowackiego, który „opowiada o walce Polaków z caratem, ale przecież można traktować go również jako opowieść o naszej współczesności”.

Reklama

Andrzej Duda: Strach i niezdecydowanie

,,O tym, że wolność i niepodległość wymagają bezinteresownego poświęcenia i ciągłej gotowości do czynu. Że odpowiedzialność, konsekwencja i wola działania prowadzą do zwycięstwa, a niezdecydowanie, strach i złudzenia - do klęski” - napisał prezydent i zaprosił do przesyłania zgłoszeń uczestnictwa w Narodowym Czytaniu.

Czytaj więcej Literatura Grzegorz Rosiński, twórca Thorgala i kapitana Żbika: Thorgal zaskoczył świat – W liceum plastycznym rysowania komiksu mi zakazano – mówi Grzegorz Rosiński, legenda polskiego i światowego komiksu. Wielka wystawa retrospektywna twórcy Thorgala potrwa w stołecznym Pałacu Kultury i Nauki od 15 czerwca do 8 września.

Opublikowany w 1834 r. w Paryżu „Kordian” odnosi się do powstania listopadowego, przygotowań do zamachu na cara i kwestii narodowowyzwoleńczej. „Autor ukazał w nim obraz epoki i romantyczną wizję losów pokolenia polskich konspiratorów, punktem wyjścia czyniąc spisek podchorążych, związany z przygotowaniami do zamachu na cara” - czytamy na stronie prezydenta.

Główny temat - zaznaczono - odnosi się do powstania listopadowego, m.in. poprzez analizę przyczyn i skutków niepowodzenia niepodległościowego zrywu. ,,Ten znakomity utwór, który powstał na emigracji, niedługo po upadku powstania listopadowego, nadal przekonuje, że realizacja naszych polskich spraw z myślą o dobru i rozwoju Rzeczypospolitej dalej musi się opierać na odwadze i determinacji, a krytyczna analiza błędów i zaniechań z przeszłości jest równie ważna, jak inspiracja tym, co w naszej tradycji najpiękniejsze - podkreślił prezydent.