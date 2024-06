Jak ocenia Monika Hryniszyn, menedżer HR w Randstad, podwyżek mogą się teraz spodziewać pracownicy tych przedsiębiorstw, które ze względu na niepewną sytuację nie podnosiły płac z początkiem 2024 r.. Teraz albo mogą sobie na to pozwolić, albo nie mają wyjścia, bo dostrzegły wzmożoną rotację pracowników i spadek ich satysfakcji. - Są też takie przedsiębiorstwa, które decydowały się na rozbicie planowanych wzrostów płac na dwie tury – tak, aby częstotliwość zmian odpowiadała dwóm etapom wzrostu wynagrodzenia minimalnego – tłumaczy Monika Hryniszyn.

Centra usług – dużo podwyżek, ale i cięć wynagrodzeń

Wzrost płacy minimalnej będzie miał raczej niewielki wpływ na płace w branżach bazujących na specjalistach –w tym w finansach i ubezpieczeniach, gdzie 37 proc. firm planuje wzrost wynagrodzeń w II półroczu, oraz w centrach SSC /BPO. Tam jeszcze więcej, bo 40 proc. pracodawców przewiduje teraz podwyżki. Jednak w przypadku sektora usług biznesowych widać spore zróżnicowanie sytuacji i planów firm, bo jednocześnie najwięcej badanych przewiduje w II półroczu cięcia pensji (5 proc.).

To zróżnicowanie jest też widoczne w planach dotyczących zatrudnienia, które w drugiej połowie b.r. zamierza zwiększyć 31 proc. ankietowanych pracodawców, prawie dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Najczęściej takie plany deklarują centra usług biznesowych (37 proc.), wśród których jest też jednak największy udział planów redukcji liczby pracowników (12 proc).

W dodatku, część wakatów wypełnią pracownicy tymczasowi. Jak zwraca uwagę Mateusz Żydek, rzecznik Randstad, w porównaniu do zeszłego roku, znacznie- bo z 24 proc. do 34 proc - wzrósł teraz odsetek firm planujących w czasie wakacji zatrudnić pracowników dorywczych, w tym stażystów i praktykantów (18 proc.) To głównie plany zatrudniania kandydatów na praktyki i staże stoją za deklaracjami centrów usług SSC/BPO wśród których aż 60 proc. przyjmie sezonowych pracowników.