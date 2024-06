Misja Apollo 8 i słynne zdjęcie Ziemi

William Anders przeszedł do historii jako członek załogi misji Apollo 8, w ramach której w grudniu 1968 r. doszło do pierwszego załogowego lotu poza orbitą Ziemi. Astronauci Frank Borman (dowódca misji), James Lovell oraz William Anders przez ponad 20 godzin znajdowali się na orbicie okołoksiężycowej, wykonując 10 okrążeń. W trakcie misji kosmonauci sfotografowali powierzchnię Księżyca oraz przeprowadzili transmisję telewizyjną.

Podczas lotu Anders wykonał zdjęcie, które przeszło do historii - była to kolorowa fotografia przedstawiająca Ziemię wynurzającą się zza horyzontu Księżyca. - Lecieliśmy do tyłu i do góry nogami, nie widzieliśmy ani Ziemi, ani Słońca, a kiedy się obróciliśmy, zobaczyliśmy wschód Ziemi - wspominał po latach. Mówił, że Ziemia przypominała mu bombkę choinkową.

Od lewej: Frank Borman, William Anders i James Lovell, fot. z listopada 1968 r. NASA / AFP

"William Anders zainspirował całe pokolenia astronautów"

W wywiadzie dla NASA w 1997 r. Anders powiedział, że według niego szansa, iż załoga Apollo 8 nie wróciłaby na Ziemię wynosiła jeden do trzech. Ocenił, że Krzysztof Kolumb miał mniejsze szanse przy swoim słynnym rejsie.

"Dzięki słynnemu zdjęciu wschodu Ziemi z Apollo 8, Bill Anders na zawsze zmienił nasze spojrzenie na naszą planetę i na nas samych" - ocenił w serwisie X (dawniej Twitter) senator Mark Kelly, emerytowany astronauta. "Zainspirował mnie i całe pokolenia astronautów i odkrywców. Myślami jestem z jego rodziną i przyjaciółmi" - dodał.