Katastrofa w Baltimore: Są odczyty z "czarnej skrzynki". Z wody wydobyto ciała

Czytaj więcej Wypadki Sześć ofiar katastrofy w Baltimore. Jak doszło do zawalenia mostu? Most Francisa Scotta Keya w Baltimore zawalił się we wtorek po tym, jak kontenerowiec uderzył w jego pylon. Sześć osób uznano za zmarłych po tym, jak spadły do zimnej wody.

Wcześniej dwóch robotników udało się uratować. Jeden z nich został hospitalizowany.



Zapisy „czarnej skrzynki”: Załoga wzywała pomoc, padła komenda, by rzucić kotwicę

Tymczasem z odczytu z „czarnej skrzynki” kontenerowca wynika, że załoga MV Dali wzywała przez radio o wysłanie holownika, który miałby pomóc jednostce, a jednocześnie informowała o utracie zasilania na statku kilka minut przed katastrofą - podają przedstawiciele federalnej agencji odpowiedzialnej za bezpieczeństwo transportu.



Szef Krajowej Rady Bezpieczeństwa Transportu (National Transportation Safety Board) wskazywał także, że zbudowany w 1976 roku most w Baltimore nie miał elementów konstrukcyjnych typowych dla nowszych mostów, co czyniło go bardziej podatnym na zawalenie się.

Uzyskane materiały wskazują, że kilka minut przed katastrofą załoga prosiła o pomoc holownika i zgłaszała, że statek stracił zasilanie

MV Dali we 26 marca nad ranem, po utracie zasilania, uderzył we wspornik mostu przez co odcinek mostu o długości ponad 2 km zawalił się i wpadł do rzeki Patapsco. Doprowadziło to do zamknięcia, do odwołania, portu w Baltimore, najważniejszego w USA punktu przeładunku samochodów. MV Dali płynął do Sri Lanki.