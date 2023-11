Policja przygotowuje się do wszczęcia dochodzenia w sprawie działań kierowników ds. bezpieczeństwa w sortowni, w związku z możliwym zaniedbaniem obowiązków.

Uwaga na roboty

To nie pierwszy przypadek niebezpiecznych "zachowań" robotów zastępujących ludzką pracę w fabrykach.



W marcu, także w Korei Południowej, 50-letni mężczyzna odniósł poważne obrażenia po tym, jak został uwięziony przez robota podczas pracy w fabryce części samochodowych.



W 2015 roku w fabryce Volkswagena w Baunatal, około 100 kmna północ od Frankfurtu, robot zmiażdżył 22-letniego pracownika, który miał go skonfigurować. Mężczyzna był w tzw. klatce bezpieczeństwa, która oddziela ludzi od maszyn, gdy ramię robota przygniotło go do metalowej płyty.



22-latek nie przeżył.



Pierwszym udokumentowanym przypadkiem śmierci człowieka spowodowanej przez robota był wypadek, w którym zginął Robert Nicholas Williams.