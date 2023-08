Krzysztof Bosak: Wypowiedź o wejściu do rządu była błędem. Wyrwano ją z kontekstu

- Konfederacja nie przedłuży władzy PiS-u i nie pomoże Tuskowi wrócić do władzy. Nie przyłożymy ręki ani do przedłużenia patologicznych układów pisowskich, ani do reprodukowania układów Tuska - zapowiada Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji