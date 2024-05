- Nie mam sobie nic do zarzucenia, nasi radni zdradzili. Nie usłyszeli, że nie zostaną w zarządzie partii w regionie. Nie było jeszcze takich rozmów — kontynuował. - Chcę, by to się skończyło, że osoby, które nie dają rękojmi, będą na listach. Nie może być tak, że radni będą zdradzać wolę wyborców — dodał.

Krzysztof Jurgiel zawieszony przez Jarosława Kaczyńskiego

Sasin pytany był również o zawieszenie w prawa członka partii byłego ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela. Decyzję w tej sprawie podjął prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- To nie pytanie do mnie, ja nie zawiesiłem Krzysztofa Jurgiela. Wiem tyle co z komunikatu — odpowiedział.

– Stanowczo dementuję tego typu powiedzenie, że to jest jakaś moja zemsta. Ona (decyzja prezesa Kaczyńskiego — red.) ma, jak się domyślam, bardzo wielorakie przyczyny, sięgające wstecz również - dodał.