Wyjaśnia też, że władze TVP nie mogą postępować inaczej. „W przeciwnym wypadku obecne władze spółki mogłyby narazić się na zarzut działania na jej szkodę” - czytamy.

Cena za hejt

Odnosząc się do sumy 10 mln zł i skali spraw o odszkodowanie Sygut mówi zaś: — To cena, jaką spółka, a de facto każdy z podatników zapłaci za szkodliwą działalność Kurskiego i propagandystów z „Wiadomości” czy „TVP Info”. Za hejt i niszczenie ludzi. A przecież to tylko wyimek szkodliwej działalności, która doprowadziła do zniszczenia wizerunku Telewizji Polskiej (TVP została uznana za najmniej wiarygodną markę medialną w Polsce, z zaufaniem na poziomie niespełna 24 procent).

TVP podała dziś też, że od 20 grudnia 2023 r. do sądu wpłynęła „wyłącznie jedna sprawa o naruszenie dóbr osobistych i jest to pozew pani Joanny Kurskiej, dotyczący ujawnienia w jednej z audycji poziomu jej zarobków w TVP”.

Dlaczego publiczny nadawca publikuje taki komunikat akurat w piątek wieczorem — nie wyjaśniono.



W marcu ówczesny minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz złożył do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Jacka Kurskiego. — Zniszczył publiczną instytucję i doprowadził do degradacji jej misji — stwierdził wtedy we wpisie na platformie X Bartłomiej Sienkiewicz.