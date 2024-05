Pilot Sił Powietrznych USA zginął w czasie katapultowania się, choć samolot stał na ziemi

Pilot-instruktor Sił Powietrznych USA zginął po tym jak mechanizm katapultowania się w samolocie stojącym na ziemi uruchomił się. Do tragedii doszło w bazie Sił Powietrznych w Teksasie.

T-6 Texan II

Foto: U.S. Air Force photo by Master Sgt. David Richards, Public domain, via Wikimedia Commons