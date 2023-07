Na miejscu katastrofy nadal pracują policjanci i przedstawiciele Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Przyczyny katastrofy są ustalane.



Wśród ofiar katastrofy w Chrcynnie jest pilot

Polska Agencja Prasowa przekazała, że w hangarze przebywało dziesięć osób. Według tego źródła zginął pilot, a dwie inne osoby są poszukiwane. Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie przekazała jednak po godz. 21.00 o pięciu ofiarach śmiertelnych - ustaliło radio RMF FM.



Należące do Aeroklubu Warszawskiego lądowisko Chrcynno położone jest ok. 5 km na południowy wschód od Nasielska.

Według najnowszych ustaleń rannych w katastrofie zostało osiem osób, w tym dwie ciężko. Kilkanaście kolejnych uznano za poszkodowane - takie informacje przekazał rzecznik komendanta stołecznego policji nadkom. Sylwester Marczak. Niektóre poszkodowane osoby opatrzono na miejscu po czym same opuściły one miejsce tragedii. Osiem rannych osób trafiło do szpitali w Warszawie, Ciechanowie i Płońsku. Wśród rannych ma być dziecko, ale nie podano w jakim jest wieku.



Ofiarami wypadku są m.in. osoby, które schroniły się w hangarze przed nadciągającą burzą.