Nowe dane o płacach Polaków. Ile naprawdę zarabiamy?

Kto zarabia najwięcej?

Jak zwraca uwagę GUS, w 15 na 19 analizowanych sekcjach PKD mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa niż mediana wynagrodzeń kobiet. Było to szczególnie widoczne (i dość oczywiste) w górnictwie, które w listopadzie 2024 r. było zdecydowanym liderem mediany wynagrodzeń (prawie 13,9 tys. zł brutto). To prawie o 27 proc. wyższa niż mediana płacowa w branży IT (10,9 tys. zł brutto), na co mogły jednak wpłynąć wypłacane już w listopadzie premie barbórkowe.

Zarówno górnictwo, jak też IT oraz finanse są wśród branż, w których przewaga płacowa mężczyzn jest największa. W górnictwie mediana wynagrodzeń panów była w listopadzie ub. roku o 37 proc. wyższa niż pań, w finansach i ubezpieczeniach ta przewaga wynosiła 35 proc. a w IT 31 proc. Z kolei wyraźną (ponad 36 proc.) przewagą płacową kobiet ponownie wyróżniało się budownictwo, gdzie wśród pracowników największy udział mają mężczyźni zatrudnieni na niżej opłacanych stanowiskach robotniczych.