7. George Clooney

31 milionów dolarów (37 milionów brutto)

Clooney publicznie zaprzeczył doniesieniom, że on i Brad Pitt otrzymali po 35 milionów dolarów za „Wolfs”, nazywając takie spekulacje „niekorzystnymi dla branży”. Mimo to Apple musiało przebić liczne konkurencyjne oferty, by pozyskać ich do tego projektu. W przeciwieństwie do reżyserskich ambicji Clooneya czy nagradzanych filmów Pitta, „Wolfs” był, według źródeł Forbesa, przede wszystkim projektem komercyjnym.

8. Nicole Kidman

31 milionów dolarów (41 milionów brutto)

Królowa AMC Theatres stała się jedną z najbardziej dochodowych gwiazd telewizyjnych miniseriali. Wystąpiła w produkcjach Netfliksa („The Perfect Couple”), Paramount+ („Lwica”) i Amazona („Expats”), inkasując ponad milion dolarów za odcinek. Do tego doszły dwa filmy, w których zagrała u boku znacznie młodszych partnerów – „Babygirl” i „A Family Affair”. W efekcie 57-letnia Kidman została najlepiej opłacaną aktorką 2024 roku.

9. Adam Sandler

26 milionów dolarów (35 milionów brutto)