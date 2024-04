Pieniądze to temat tabu. Zwłaszcza dla kobiet.

Odczuwane przez wielu pracowników opory przed rozmową o pieniądzach, które są silne nawet podczas szukania pracy (prawie połowa kandydatów czuje się skrępowania negocjowaniem przyszłych zarobków) powodują, że aż co czwarty z badanych nigdy nie prosił o podwyżkę. Tę średnią podwyższają osoby z krótszym stażem (prawie co drugi pracownik ze stażem do trzech lat nigdy nie wystąpił o zwiększenie wynagrodzenia), no i kobiety. Wśród pań prawie co trzecia nie zabiegała o wzrost pensji, podczas gdy wśród panów 16 proc.

Niespełna co piąty z badanych twierdzi, że nie musiał tego robić, bo pracodawca sam zaproponował zwiększenie wynagrodzenia. Jak jednak zaznaczają eksperci HR, na taką inicjatywę ze strony pracodawcy mogą liczyć przedstawiciele deficytowych zawodów i specjalizacji, a i to nie wszędzie. Najczęściej tam, gdzie – dzięki nowej inwestycji – pojawia się zwiększony popyt na takich pracowników, co grozi zwiększeniem rotacji kadr.