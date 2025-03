Materiał powstał we współpracy z PTWP

Czy możemy mówić o erze konsumpcji i konsumenta? Jak zmienia się handel w czasach coraz większego znaczenia e-zakupów? Jak branża retail będzie wyglądała w niedalekiej przyszłości i co wygra: wygoda, szybkość czy wrażliwość klimatyczna? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci zaproszeni do debat Europejskiego Kongresu Gospodarczego (European Economic Congress, EEC), które zostały zgrupowane w ścieżce tematycznej „Handel, rynek, konsument”.

Branża handlowa znalazła się w wartkim nurcie zmian. Paneliści kongresu zdiagnozują, co ten sektor stymuluje, a co hamuje. Poszukają odpowiedzi na pytania m.in. o to, co wpływa na spadek konsumpcji i jakie są skutki naporu zmian prawnych. W ramach debat o handlu nie zabraknie tematów wrażliwych: handlu alkoholem, marnowania żywności, rozmów o systemie kaucyjnym czy rynku pracy.

W dobie cyfryzacji eksperci omówią technologiczne wyzwania w branży handlowej: systemy, aplikacje, dostawy pod nadzorem sztucznej inteligencji. Czy naprawdę wystarczy tylko jedno kliknięcie? Czy szybkie płatności mogą być w pełni bezpieczne? Jak zmienia się e-handel w erze dominacji big techów? Rozmów o tych zagadnieniach wysłuchają goście debat Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się w dniach 23–25 kwietnia w Katowicach. Pełna agenda oraz rejestracja dla uczestników dostępne są na stronie kongresu: eecpoland.eu.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego od pierwszej jego edycji jest Grupa PTWP. „Rzeczpospolita” jest partnerem medialnym wydarzenia.

—oprac. Jeremi Jędrzejkowski

Materiał powstał we współpracy z PTWP