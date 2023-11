Ekspert zwraca też uwagę, że tak dużej wymiany posłów nie było od dwóch dekad. – Przypomina to wybory po kadencji SLD 2001–2005, kiedy to SLD straciło 161 mandatów poselskich, z 216 zostało 55, a PSL z 42 mandatów utrzymało 25 – wylicza prof. Flis. Wtedy PiS objął 155 mandatów (do koalicji dobrał Samoobronę z 56 mandatami i LPR – z 34) a Platforma Obywatelska – 133.

Trzymiesięczna odprawa i iPady

Odchodzącym posłom przysługuje odprawa parlamentarna. Jej wysokość jest równa wysokości trzech uposażeń poselskich (obecnie wynosi ono 12 826,64 zł brutto miesięcznie), będzie więc kosztować łącznie niemal 2 mln zł. Odprawa przysługuje posłom, którzy sprawowali mandat w dniu zakończenia kadencji i nie zostali wybrani na kolejną kadencję do Sejmu lub do Senatu. „Łączna kwota odpraw parlamentarnych wypłaconych posłom IX kadencji będzie zatem znana dopiero po dniu jej zakończenia” – odpowiada „Rzeczpospolitej" CIS.

Czytaj więcej Komentarze Michał Szułdrzyński: PiS nie chce przechodzić do opozycji. Woli zejść do podziemia Dlaczego TVP zaczyna nagle bronić wolności słowa, a PiS przekonuje, że Donald Tusk kłamie, mówiąc, że ma większość w Sejmie? Po ośmiu latach samodzielnej władzy, PiS znów będzie się porównywać do Żołnierzy Wyklętych.

Posłowie kończący pracę w Sejmie będą musieli oddać zaciągnięte pożyczki, ale też będą mogli wykupić sprzęt elektroniczny, który służył im do pracy parlamentarnej, chodzi głównie o laptopy.

„W przypadku zakończenia kadencji Sejmu niespłaconą część pożyczki wraz z oprocentowaniem poseł zobowiązany jest spłacić w trybie natychmiastowym. Obowiązek ten nie dotyczy posłów wybranych na następną kadencję Sejmu, którzy kontynuują spłatę pożyczki na dotychczasowych zasadach” – tłumaczy „Rzeczpospolitej” Kancelaria Sejmu.

Nie wiadomo, w jakiej cenie posłowie IX kadencji otrzymają możliwość wykupu sprzętu, m.in. laptopów Apple'a.