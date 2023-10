Senator z Lewicy nie chce odpowiedzieć na pytanie, czy Donald Tusk będzie premierem

- Jesteśmy różnymi partiami, mamy nie do końca takie same programy. Nasi wyborcy natomiast głosowali na nas po to, byśmy doprowadzili do funkcjonowania państwa w sposób skuteczny - podkreśliła.



- Chciałabym bardzo przestrzec też przed takim myśleniem, że teraz wszystko jest już załatwione, mamy władzę w kieszeni i możemy sobie odpuścić. Pojawiają się głosy, że jest jakaś dziura Morawieckiego w budżecie, że trzeba wprowadzać cięcia, że czas rozdawnictwa się skończył. Ja przypominam, że nikt jeszcze z partii opozycyjnych nie wszedł do Ministerstwa Finansów. Nasze informacje na temat stanu Ministerstwa Finansów są dokładnie takie same jak tydzień temu. Przypominam też, że nie tylko Lewica, ale też Koalicja Obywatelska obiecywały w czasie kampanii, że nic co zostało dane, nie będzie odebrane i mam nadzieję, że wszyscy traktują te obietnice poważnie. Dziś, jeśli naprawdę chcemy utrzymać władzę, chcemy nie zawieść obywateli, to naszym obowiązkiem jest zadbać o bezpieczeństwo socjalne Polaków, także wyborców PiS - mówiła Biejat.



Na pytanie czy świadczenie 800plus powinno być zreformowane Biejat odparła, że "nie". - 800plus powinno zostać przeprowadzone zgodnie z ustawą, która została wprowadzona - stwierdziła.



Biejat wypowiedziała się też przeciw wprowadzeniu progu dochodowego przy tym świadczeniu, ponieważ - jak mówiła - progi dochodowe sprawiają, że świadczenia stają się rodzajem stygmatyzacji osób, które je otrzymują. Ponadto, jak mówiła, próg dochodowy wprowadza dodatkowe koszty związane z koniecznością weryfikacji tego, kto do otrzymywania danego świadczenia jest uprawniony.